Acordo vai ampliar em R$ 50 milhões os repasses para hospitais de Pelotas

A secretária de Saúde de Pelotas, Ângela Vitória, discutiu a renovação dos contratos com representantes dos quatro hospitais credenciados para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. O último acordo firmado entre as unidades (Santa Casa de Misericórdia, Beneficência Portuguesa, Hospital Universitário São Francisco de Paula e Hospital Escola da UFPel), no valor de R$ 140 milhões, foi firmado há cinco anos.

Conforme a secretária, o novo convênio com o Ministério da Saúde, a ser assinado até o dia 31 deste mês, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias, prevê aporte de R$ 190 milhões - montante que será dividido pelas quatro unidades. Além dessas, os contratos da Faculdade de Medicina e Hospital Espírita de Pelotas também estão em fase de renovação.

Segundo Ângela, há urgência para assinatura do novo contrato. Ela observa que a realidade do sistema de saúde em Pelotas, como as condições epidemiológicas, de financiamento e número de profissionais, eram bem diferente das necessidades atuais.

A secretária deixou a reunião otimista, especialmente na discussão dos gargalos da assistência hospitalar no município. Ela cita a necessidade de ampliação e habilitação de leitos clínicos, a fim de reduzir o número de pacientes no Pronto Socorro à espera de leitos de internação, e também a demanda para que os hospitais se credenciem para novos serviços de altas complexidades, como a de onco-hematologia.

Outra pauta discutida foi a adoção de políticas de redução no tempo de média permanência, considerado "alto demais" pela secretária. Conforme a titular da pasta da Saúde, é uma condição que precisa ser revertida para aumentar a disponibilidade de leitos clínicos de internação.