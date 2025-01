Cresce a presença de escorpiões-amarelos em Esteio

A Vigilância Sanitária de Esteio registrou, na semana passada, uma coleta de mais de 150 escorpiões na cidade, evidenciando o aumento da presença do animal peçonhento em áreas urbanas. O dado, segundo a prefeitura, reforça a necessidade de adotar medidas preventivas, tanto individuais quanto coletivas, para reduzir os riscos de acidentes.

O secretário de Saúde, Gilson Abreu de Menezes, alerta especialmente para os cuidados domésticos na prevenção de acidentes. "É fundamental fechar frestas nas paredes das casas, vedar ralos do banheiro após o banho, remover entulhos acumulados nos pátios e observar os sapatos antes de colocá-los, entre outras ações simples, mas eficazes", destaca. Ele também orienta que, ao encontrar qualquer tipo de escorpião, a população deve acionar imediatamente a Vigilância Sanitária do município, para fins de coleta segura e procurar a emergência do Hospital São Camilo em caso de picada.

A chegada do verão e o aumento das temperaturas são situações favoráveis a escorpiões em áreas urbanas, especialmente do Tityus serrulatus, conhecido como escorpião-amarelo. Este animal peçonhento, de pequeno porte e altamente adaptável, é frequentemente encontrado em locais como entulhos, terrenos baldios e até dentro de residências. O escorpião-amarelo possui um veneno de alta toxicidade, que pode causar complicações graves e até levar ao óbito, especialmente em crianças e idosos.

Embora desempenhem um papel importante no equilíbrio ecológico, os escorpiões representam um risco significativo em ambientes habitados. Uma picada pode causar dores intensas, reações alérgicas e, em casos mais graves, complicações cardíacas e respiratórias que interrompem o atendimento médico imediatamente.

Em nota técnica, a Vigilância em Saúde explica que o habitat do escorpião-amarelo consiste em locais escuros e frescos, frestas de paredes, pedaços de madeira, restos de materiais de construção, tijolos e caliça empilhados, entulhos, esgotos, ralos, caixas de gordura, encanamentos de luz e telefone, caixas com verduras, legumes e frutas, roupas, calçados, cama, travesseiros e cortinas, entre outros.

Tendo como fonte principal de alimentação as baratas, a reprodução ocorre, em média, duas vezes por ano, dando origem a 20 filhotes por vez, chegando a 160 filhotes durante a vida. Os filhotes sobem no dorso do animal e ali permanecem. O período entre o nascimento e a dispersão dos filhotes é de aproximadamente 14 dias.

Esta espécie, que faz parte dos aracnídeos, reproduz-se por partenogênese, ou seja, só existem fêmeas e todo indivíduo adulto tem filhotes sem a necessidade de acasalamento. Este fenômeno, aliado a facilidade de adaptação a qualquer ambiente favorece sua dispersão. Uma vez transportado de um local a outro (introdução passiva), o animal instala-se e se prolifera com muita rapidez. Além disso, a introdução do escorpião amarelo em um ambiente pode levar ao desaparecimento de outras espécies de escorpiões devido à competição.

ALGUMAS DICAS PARA EVITAR ACIDENTES COM ESCORPIÕES:

- Verifique calçados, vestuário, toalhas e roupas de cama antes de utilizá-los

- Não deixe roupas no chão

- Tape frestas nas paredes, móveis e rodapés de maneira para que não possam servir de abrigo aos escorpiões

- Vede as frestas de janelas e coloque telas

- Reboque paredes e muros, eliminando as frestas

- Usar luvas grossas, de raspa de couro ou similar durante a manipulação de caixas com frutas e verduras, materiais de construção, transporte de lenha, madeira, e pedras em geral

- Não utilizar inseticidas no escorpião, o animal tem a tendência a ficar agitado e com isso se espalha mais rapidamente no ambiente.