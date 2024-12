Esteio atinge meta de cobertura de água e coleta de esgoto

A presidente da Corsan, Samanta Takimi, acompanhada do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, anunciou que o município é o primeiro do Estado onde a companhia atingiu as metas assinadas em contrato. A Corsan alcançou o índice de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto e 100% de cobertura na distribuição de água.

"É uma satisfação realizar essa entrega. Esteio constatará, a curto prazo, os benefícios que o saneamento traz para a saúde dos munícipes, para o desenvolvimento das cidade e para o meio ambiente e futuras gerações", comemora Samanta.

Já para Pascoal é uma marca histórica e importante. "Tendo iniciado um mandato com 4,4% da cidade com coleta e tratamento, chegar a 90,85%, é um legado que muito nos orgulha e fruto desse trabalho realmente feito a muitas mãos".

Com o novo índice de cobertura, ao todo, foi beneficiada a população de 78.181 pessoas com acesso à água tratada e 71.025 com tratamento de esgoto em seus imóveis. Isso também representa um ganho ambiental equivalente a 909 piscinas olímpicas de esgoto que deixam de ir para o meio ambiente sem tratamento por ano.