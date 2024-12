Rio Grande divulga calendário de festas até o fim do ano

A grade de atrações do fim de ano do município de Rio Grande foi apresentada nesta semana em coletiva na Câmara do Comércio da cidade. Na oportunidade, foram anunciados os eventos que compõem a programação oficial de atividades. A Câmara Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande é a responsável pela organização, tendo como principais parceiras a Prefeitura e a BG Produtora de Eventos.

Os eventos acontecerão em locais distintos do município, buscando contemplar o maior público possível. A realização visa movimentar os setores econômicos locais, além de proporcionar aos moradores e turistas uma série de iniciativas culturais gratuitas.

Ao todo, serão investidos mais de R$150 mil para a realização da programação. Durante a reunião também aconteceu o anúncio da retomada do projeto Cassino 4 Estações, com a criação de um calendário de eventos que explorem as potencialidades do balneário em todas as estações do ano.

São três os eventos programados. O Samba de Maré é gratuito ao público e será realizado no Mercado Público Municipal na sexta-feira, 20 de dezembro. O evento faz alusão ao Dia Nacional do Samba, celebrado no último dia 2. O evento contará com apresentação de artistas locais em uma roda de samba que contemplará diversos momentos do gênero musical tipicamente brasileiro.

Dois dias depois ocorre a Chegada do Papai Noel (Ondas de Natal): a atração natalina acontece no domingo, 22 de dezembro, nas dependências da antiga Casa do Conde Bianchini. Na ocasião, ocorrem as apresentações de artistas locais, juntamente do show de sons e luzes. Também estão previstas atividades para as crianças, exposição de carros antigos e apresentações musicais.

Já a festa de Réveillon será realizada no campo do Praião e contará com programação musical a partir das 18h. A estrutura de palco com telões receberá diversas atrações musicais, valorizando os artistas rio-grandinos. O evento ainda terá atrações voltadas ao público infantil.