Torres confirma atração principal do Réveillon 2025

A prefeitura de Torres, no Litoral Norte, anunciou nesta segunda-feira (9) a atração principal do Réveillon 2025, que será comemorado na Praia Grande, local tradicional da festividade no município. A expectativa é de que 500 mil pessoas estejam na beira da praia para esperar a chegada do novo ano, que terá, além das apresentações musicais, queima de fogos e os balões coloridos, no chamado Night Glow, para animar o público.