Orla Gastronômica será parcialmente entregue em Torres no verão

Conhecida pelos balões e as belas paisagens, que contextualizam morros e praias, Torres é um dos destinos mais procurados no fim de ano por gaúchos que migram para o Litoral Norte durante a temporada de verão. A cidade, que faz divisa com Santa Catarina, atrai não só os gaúchos, mas também, argentinos, paraguaios e uruguaios na estação mais quente do ano. Para 2024, os visitantes que forem ao ponto mais ao norte do litoral do RS terão novidades.

a conclusão parcial da revitalização da orla do rio Mampituba - também conhecida como Orla Gastronômica por estar concentrada em alguns dos principais restaurantes da cidade. O local fica junto aos molhes, na divisa com o estado catarinense. A previsão de entrega era para o mês de dezembro O custo da obra deve chegar a R$ 7 milhões. Entre os atrativos, de acordo com o prefeito de Torres, Carlos Souza, estápor estar concentrada em alguns dos principais restaurantes da cidade. O local fica junto aos molhes, na divisa com o estado catarinense.. "Não estará 100% em função da chuva (que ocorreu ao longo do ano), mas nós vamos nos entregar a orla 80% pronta. A parte do calçadão (na avenida Beira-Mar) está pronta. Então, é um novo atrativo turístico para quem vier à cidade", comenta.

Já a ciclovia da avenida Beira-Mar, com projeto de prolongamento estendido por aproximadamente 470 metros até a avenida Cristóvão Colombo, está com 90% das atividades concluídas. Iniciadas em janeiro deste ano , uma das etapas finalizadas foi contenção do rio Mampituba. O público já pode usufruir, também, da nova iluminação nas áreas de passeio., com projeto de prolongamento estendido por aproximadamente 470 metros até a avenida Cristóvão Colombo,

O chefe do Executivo destaca, ainda, as reformas do Parque Estadual José Lutzenberger, o Parque Estadual do Guarita, principal ponto turístico da cidade. Realizadas e concluídas em agosto deste ano, foram realizadas a pavimentação da via de carros e o asfaltamento da ciclovia a fim de melhorar a mobilidade de pedestres, ciclistas e motoristas. Com novo horário do dia 15 de dezembro até 1° de maio de 2024, o Parque da Guarita ficará aberto das 7h às 19h e tem cobrança por veículos para a entrada (carros R$ 20,00, motos R$ 10,00, vans R$ 100,00 e ônibus/motorhome R$ 150,00)

Durante a alta temporada, a expectativa é de que dois milhões de turistas visitem a cidade. Entre as ações realizadas para atender a esta demanda de pessoas, foi realizado o acréscimo de sete para 10 na frota de caminhões a fim de melhorar a qualidade da coleta de lixo no município.

Réveillon de 2024. A expectativa é receber um milhão de pessoas, que devem esperar a chegada do ano novo no palco montado junto à Praia Grande - que recebeu nova iluminação para o verão Um dos momentos em que a cidade mais receberá pessoas é para o. A expectativa é receber, que devem esperar a chegada do ano novo no palco montado junto à Praia Grande -. Além do show pirotécnico com fogos de artifício que durará 14 minutos, a programação conta com o Night Glow, espetáculo dos balões iluminados, tradicionalmente realizado durante o Festival Internacional de Balonismo, às 20h. A banda Turma do Pagode será a atração principal.

Ponte Pênsil, que separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina e rompeu em fevereiro deste ano, na época de Carnaval E eu acredito que no máximo até final de fevereiro já esteja novamente à disposição das pessoas", declara. Em relação a nova, que separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina e, o prefeito aborda sobre a construção e a conclusão da obra. "O novo projeto da ponte já está pronto, aprovado e licenciado. Todo ele foi feito pela prefeitura do Passo de Torres. O que cabe a nós é a estrutura do lado aqui do Rio Grande do Sul que já está em obras também.", declara.