Orla gastronômica de Torres será reinaugurada em dezembro

O município de Torres, no Litoral Norte, planeja para dezembro a inauguração da obra de revitalização da orla do rio Mampituba. O projeto, iniciado em janeiro deste ano, busca ampliar o espaço de circulação dos pedestres e ciclistas na chama orla gastronômica cidade, onde estão alguns dos principais restaurantes locais. Com o fim do trânsito de carros na região, a ideia é que o espaço seja de contemplação da natureza na divisa com a catarinense Passo de Torres.

A construção abrange um trecho de 1,5 km, iniciando na avenida Cristóvão Colombo entre a avenida Beira-Mar e a rua Khalil Sehbe. O investimento para as modificações é de R$ 7 milhões e foi feito junto ao Badesul, com taxa de juros subsidiadas pelo Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo.

Dividida em quatro trechos, para não afetar o andamento dos negócios locais, o projeto iniciou com a contenção e dragagem das margens do rio Mampituba, considerada primordial para o funcionamento das estruturas da orla, de acordo com o secretário de Planejamento e Participação Cidadã de Torres Matheus Junges. "Nunca havia sido feito uma contenção com pedras para garantir a durabilidade da orla", afirmou. O secretário afirma que o processo também vaio ajudar para o bom funcionamento dos decks e implementação do concreto, e ajudar a prevenir que os restaurantes instalados na região sofram com alguma ação da natureza.

O prazo inicial da conclusão dos primeiros setores da obra era previsto para agosto, mas segundo Junges não se concretizaram em decorrência das chuvas que atrapalharam o andamento do projeto. A obra ainda não tem nenhum dos trechos concluídos e, de acordo com as informações da secretaria de Planejamento e Participação Cidadã, 50% das estruturas de iluminação, ciclovias e decks estão concluídas e os arruamentos estão em 30% do processo de conclusão.

Conforme o projeto da prefeitura, a obra busca revitalizar o ambiente, tornando o local atrativo para moradores e turistas. Em um dos trechos será instalada uma fonte interativa que terá contato direto com o público Uma outra área, nos fundos dos restaurantes Régis e Souza teve as estruturas desmanchadas para que seja refeita contenção das margens. O lote ainda engloba um trapiche para pesca. A ciclovia que percorre a orla da cidade terá continuação pela área gastronômica.

De acordo com Junges, a obra está na etapa de finalização, restando apenas detalhes de acabamento para estrear. Ele afirma que as estruturas estarão liberadas ao público antes do início do verão - anteriormente, a previsão era para janeiro.