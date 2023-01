Torres define data para início das obras na orla do Rio Mampituba

Começam na terça-feira, dia 10 de janeiro, as obras de revitalização da prla do Rio Mampituba, em Torres. A intervenção engloba uma área de 18.7 mil metros quadrados, iniciando no final da Avenida Beira Mar e finalizando na Avenida Cristóvão Colombo. A orientação é de que as obras iniciam sem comprometer o movimento da temporada.

As obras terão várias etapas e deve iniciar pela contenção do rio Mampituba. A previsão é de que as intervenções durem cerca de nove meses. Esse primeiro movimento será executado por meio de colocação de pedras de enrocamento e concreto ao longo das margens que abrangem os trechos da obra. Além destas melhorias estruturais, as margens irão se tornar local contemplativo, com decks e passeio público com mobiliário urbano.

As áreas de passeio serão ampliadas e espaços de contemplação serão construídos. Terão pisos padronizados e rota acessível com sinalização tátil. Outro incentivo será através da distribuição de novo mobiliário urbano ao longo do trajeto, composto por bancos, lixeiras, espreguiçadeiras e bicicletário. Além disto, está previsto novo projeto paisagístico pensado para proporcionar conforto ambiental para permanência no local.

A ciclovia da Avenida Beira Mar terá continuidade na orla, tendo seu prolongamento estendido por aproximadamente 470 metros até a Avenida Cristóvão Colombo. As melhorias também englobam as ruas Barra do Rio, Kalil Sehbe e Saldanha da Gama, próximas da orla, para melhorar o acesso ao local.

As esquinas serão humanizadas com floreiras e folhagens, por toda a extensão da orla teremos canteiros e floreiras. Pensando na drenagem urbana, serão feitos jardins de chuva com sistema de escoamento. As árvores existentes de espécie exótica invasoras serão retiradas.

Além disso, a revitalização da Praça Amigos da Praia de Torres, que fica defronte a orla, consiste em novo desenho urbano, se integrando ao passeio público e à ciclovia. Assim como mobiliário urbano, iluminação em LED, playground em madeira plástica e projeto paisagístico. A grande novidade na praça, de acordo com o projeto inicial, se dá pela instalação da fonte interativa de piso, a mesma permite a participação ativa do público em contato com a água e quando os jatos são desligados o espaço fica livre para apresentações itinerantes.