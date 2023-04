Trecho da orla do rio Mampituba, em Torres, é fechado para obras

iniciar as obras de revitalização do espaço A prefeitura de Torres interditou um trecho da orla do rio Mampituba, na avenida Cristóvão Colombo, entre a avenida Beira-Mar e a rua Kalil Sehbe, para. Conhecida por ser a rota gastronômica da cidade, a passagem recebe intervenções e chamou a atenção dos turistas que visitaram a cidade durante o feriado de Páscoa.

De acordo com informações da prefeitura, a obra foi dividida em lotes para não afetar o comércio local. Atualmente estão sendo executados os trechos 01 e 02. No primeiro trecho serão realizadas as contenções da margem do rio com pedras. Serão construídos decks contemplativos e passeio em concreto nas margens, além da continuação da da ciclovia, que vem pela avenida Beira-Mar. Este trecho, juntamente com os trechos 02 e 03, terão exclusividade de circulação para pedestres e ciclistas, ou seja, com eliminação da atual faixa para veículos.

O segundo trecho fico final é no encontro/esquina da avenida Cristóvão Colombo com a rua Kalil Sehbe e receberá as mesmas intervenções do primeiro. A previsão da prefeitura é de que os primeiros dois lotes sejam entregues até o mês de agosto.

Outro trecho, entre a rua Kalil Sehbe, finalizando na esquina com a rua Saldanha da Gama, deve ter as obras iniciadas assim que concluídas as intervenções nos lotes anteriores. Uma outra área, nos fundos dos restaurantes Régis e Souza, terá as estruturas, que estão comprometidas, desmanchadas e será refeita contenção das margens. O lote ainda engloba um trapiche para pesca.

A prefeitura estima um investimento de R$ 6,9 milhões para reforma de todo o espaço. Conforme o cronograma, a previsão é que no próximo verão sejam executados os últimos arremates da obra, com a maior parte de trechos já liberados. A entrega oficial deve acontecer em janeiro de 2024.