Duplicação da ERS-407 deve facilitar acesso à Capão da Canoa

Considerada uma das praias mais badaladas do Litoral Norte gaúcho, Capão da Canoa possui um leque de opções para todos os gostos dos veranistas. Para facilitar a chegada dos turistas que pretendem aproveitar o início do veraneio, uma das novidades é a duplicação do trecho da ERS-407, na entrada da cidade, que recebeu melhorias e foi entregue em agosto pelo governo do Estado.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento econômico, Marcelo Ramos, afirma que a obra melhorou a trafegabilidade na chegada da cidade. "O fluxo era intenso de veículos e dava um congestionamento muito grande. E agora já não temos mais esse problema tendo em vista que agora as pistas são duplas", analisa Marcelo. A via foi duplicada no trecho a partir na entrada da cidade a partir da avenida Interbalneários, via Estrada do Mar (ERS-389) até a região central da cidade, com a inclusão de uma ciclovia na faixa central entre as faixas de rolamento, em um trecho de 1,5 quilômetro.

A cidade iniciou, também, a duplicação da avenida Paraguassú que atravessa todos os balneários, mas os veranistas não aproveitarão os trechos revitalizados visto que as obras serão entregues em agosto de 2024.

Ainda dentre as novidades que os turistas vão encontrar em Capão da Canoa está a revitalização na orla, em um trecho próximo do Largo do Baronda. Por causa do ciclone extratropical, em novembro, que comprometeu aproximadamente 300 metros da sua extensão, impossibilitando a passagem das pessoas foi necessária uma reforma emergencial para a alta temporada. As obras do calçadão ficarão concluídas antes do Réveillon, prometeu Marcelo.

A cidade, que atualmente tem 63.594 habitantes conforme dados do Censo 2022 do IBGE, deve ter uma elevação considerável no número de pessoas ao longo da temporada. A expectativa é de 1 milhão de pessoas para a virada do ano. Nos finais de semana, a espera é de 300 a 320 mil turistas e, no Carnaval, cerca de 500 mil pessoas devem se dirigir ao município, que fica, aproximadamente, 1h30 de carro da Capital.

Para comemorar o Natal, entre os dias 18 e 22, o Trem Natalino passará pelos bairros e distritos de Capão da Canoa para realizar apresentações teatrais. Já no Ano Novo, além dos fogos de artifícios que tem duração programada de mais de 15 minutos, o evento terá está o Dj Jipp às 22h e atração principal o cantor Vitor Kley, na contagem da virada, às 00h, no Largo do Baronda.

Além das praias e balneários que existem na cidade, Capão da Canoa tem outra atração para quem curte um pouco mais de calmaria. É Parque Náutico da Lagoa dos Quadros, o parque é aberto ao público com entrada franca das terças-feiras aos domingos a sexta, das 13h30 às 20h. Além do banho a beira-mar com salva vidas, o local tem espaços de lazer com churrasqueira disponíveis para os visitantes. Também oferta esporte náuticos, como, jet ski, windsurfe, kitsurf, stand-up, paddle e vela. A novidade é o playground inaugurado este ano que faz a alegria da criançada.