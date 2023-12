Imbé instala passarelas para melhorar acesso às praias

A cidade de Imbé, no Litoral Norte gaúcho, tem o encontro das aguas do mar e do rio como a sua marca registrada. Localizada a 124 quilômetros de Porto Alegre, a cidade é mais uma das opções movimentadas para os turistas que pretendem aproveitar a temporada de 2024. A proximidade com Tramandaí e as melhorias feitas na cidade ao longo do ano, como a duplicação da avenida Paraguassú pretendem ajudar os veranistas. , no Litoral Norte gaúcho, tem o encontro das aguas do mar e do rio como a sua marca registrada. Localizada a 124 quilômetros de Porto Alegre, a cidade é mais uma das opções movimentadas para os turistas que pretendem aproveitar a temporada de 2024. A proximidade com Tramandaí e as melhorias feitas na cidade ao longo do ano,pretendem ajudar os veranistas.

Para atender os turistas nesta alta temporada, foi feita a revitalização da orla em toda a parte do rio Tramandaí logo que atravessa a ponte. Neste ano, foram construídos pistas de caminhada e de ciclismo, praças playgrounds e academia ao ar livre, na avenida Nilza Costa Godoy. "Toda essa extensão tem uma cara nova. É um local que hoje o pessoal tem aderido muito aos finais de tarde", afirma o secretário municipal de Turismo, Desporto e Cultura Adriano Pacheco. Além disso, na avenida Beira-Mar, foi realizado limpezas, pinturas de cordões, sinalização e manutenção das passarelas.

fez a construção de passagens para pedestres . De acordo com o Executivo, seis entradas estarão prontas durante a temporada e a expectativa é que outras 20 passarelas ainda sejam construídas e concluídas até o final de 2024, contemplando outros pontos da cidade. Um dos principais atrativos para os turistas que forem passar os dias de descanso em Imbé é a acessibilidade à praia. A prefeitura, ao longo de 2023,. De acordo com o Executivo, seis entradas estarão prontas durante a temporada e a expectativa é que outras 20 passarelas ainda sejam construídas e concluídas até o final de 2024, contemplando outros pontos da cidade.

A cidade está com programação de Natal durante o mês de dezembro. O espetáculo Alto de Natal, que retrata o nascimento de Jesus, misturando elementos fantásticos regionais e criativos, ocorre nesta sexta (15), no Lago do Braço Morto, no Centro, às 19h30. E logo após a apresentação da banda municipal que cantará músicas natalinas. Para Réveillon, a dupla Anderson & Matheus está confirmada como atração principal, em um palco que será montado na orla.

A cidade também recebe neste sábado (16) ocorre a abertura oficial da Operação Verão Total, às 9h30min, Praça Lourdes Rodrigues, Imbé. O evento contará com a presença do governador, Eduardo Leite e demais autoridades do estado e do município. Até março, 39 órgãos e entidades do Executivo estarão envolvidos no projeto, com ações integradas em praias, lagoas e balneários gaúchos de todas as regiões. Nesta temporada, a iniciativa contará com novidades, como a estrutura dividida em cinco eixos: Mobilidade, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Bem-Estar Social e Comunicação, que contemplam uma série de serviços.

À tarde, Imbé contará com um jogo beneficente realizado por ex-atletas da dupla Grenal a fim de arrecadar alimentos e brinquedos para destinar as crianças em situação de vulnerabilidade, às 16h, no balneário Harmonia. E no domingo (17) será realizada a tradicional chegada do Papai Noel, às 14h, no Parque de Eventos Municipal.