Duplicação da Av. Paraguassú, em Imbé, avança para a pavimentação

A obra de duplicação da avenida Paraguassú, em Imbé, começou a receber as primeiras camadas de asfalto. A pavimentação foi iniciada pelo trecho da pista leste, a partir da avenida Ovídio Barbieri, no balneário Ipiranga.

Segundo o prefeito, Ique Verdovato, o pavimento, nesse primeiro momento, será colocado até a Avenida Brasil, no balneário Presidente. "É mais uma das diversas etapas sendo realizada, nesta que é a maior obra da história da cidade", celebra.

O prefeito lembra que o trecho da principal avenida da cidade que está sendo duplicado fica entre as avenidas Caxias do Sul, no Centro, e a Ovídio Barbieri, e contará, quando concluída, com duas pistas de rolamento, canteiro central, ciclovia e três linhas de estacionamento, além da iluminação de LED junto ao canteiro central e nas laterais.

"Estão sendo investidos mais de R$ 15 milhões, incluindo contrapartida da prefeitura e os recursos do governo do Estado. Esta obra vai melhorar a qualidade de vida da população e trazer mais desenvolvimento para nossa cidade, pois estimulará a instalação de diversas empresas. Uma obra que vai ser entregue agora, mas que vai servir muito para construirmos, junto com outras obras que estamos realizando, um ótimo futuro para nossa cidade", pontua.