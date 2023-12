Tramandaí espera um milhão de visitantes na temporada 2024

Com a proximidade do verão, que inicia oficialmente no dia 21 de dezembro, muitos gaúchos devem aproveitar as altas temperaturas para curtir as praias do litoral gaúcho ou simplesmente fugir do calor que maltrata os moradores nas cidades. O Jornal Cidades inicia, a partir desta quinta-feira (14) até o dia 22, uma série de reportagens em que contará sobre as principais atrações e novidades de algumas das cidades litorâneas do Estado para a temporada que se avizinha.

Conhecida como a Capital das Praias, Tramandaí terá uma série de atrativos para o verão 2024. De acordo com a prefeitura, são esperados mais de um milhão de visitantes durante a temporada. Já para o Réveillon 2024, a expectativa de público é 80 mil pessoas na Beira-Mar. Além da queima de fogos na plataforma marítima, como foi realizada nos anos anteriores o Ano Novo de Tramandaí, terá shows das 20h às 4h. A programação musical está sendo definida pela prefeitura, que fará a divulgação em breve.

O Natal Ondas de Luz, evento natalino da cidade, teve início nesta quarta-feira (13) e irá até o dia 23 na Praça Leonel Pereira (Praça da Tainha), sempre com início às 20h e com entrada gratuita. O evento contará com shows, apresentações artísticas, como a peça teatral Natal, Auto das Aguas. Além disso, o coral e a banda municipal, orquestra e a Caravana de Natal que visitará pelos bairros de Tramandaí.

A cidade, que fica cerca de 120km de Porto Alegre, costuma ser bem procurada pelos veranistas. Na temporada passada, Tramandaí foi eleita por 24,6% dos entrevistados como o destino principal viagem no verão. E para manter esta alta atratividade o município fez a revitalização nas praças e nas quadras esportivas com reformas e pinturas. Segundo o chefe de Gabinete do Turismo, Elisandro Soares, as melhorias eram necessárias para receber as pessoas nesta alta temporada.

A prefeitura deu início à construção da Praça dos Botos, no bairro Barra A atração fica localizada às margens do rio Tramandaí e terá estruturas, como, monumento em formato de barco com fonte e iluminação, bicicletários, quadra esportiva de vôlei e quadra de futebol com grama sintética, entre outros. Um outro ponto deve despertar o interesse dos turistas, mas ainda não poderá ser utilizado nesta temporada.e terá estruturas, como, monumento em formato de barco com fonte e iluminação, bicicletários, quadra esportiva de vôlei e quadra de futebol com grama sintética, entre outros.

Além disso, foram realizadas parcerias com empresas para divulgarem as suas marcas no letreiro da cidade, que fica na orla da Beira-Mar, um dos pontos mais importante da cidade. "A gente está recebendo empresas para divulgarem as suas marcas no letreiro e também alguns artistas, como dupla Claus e Vanessa que vem em janeiro de 2024 fazer as gravações de tomadas de imagens do material deles", conta Elisandro. Ao ceder o espaço no letreiro as empresas pagam uma taxa pelo espaço e podem assim, divulgar o seu trabalho.