Imbé vai ganhar mais três passarelas de acesso à praia

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras e Viação de Imbé, Régis Cacetinho, anunciou a construção de mais três passarelas sobre as dunas para acesso à praia. Ele informou que a primeira estrutura será construída junto à avenida Imara, no balneário Imara, local onde ocorreu o anúncio. As outras duas ficarão nas avenidas Ovídio Barbieri, no balneário Ipiranga, e Brasil, no balneário Presidente.