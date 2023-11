A explosão demográfica em Capão da Canoa

Mapa Econômico do RS destaque é para Capão da Canoa Na contramão de Porto Alegre, que perdeu mais de 75 mil habitantes entre 2010 e 2022, o Litoral registra crescimento populacional. O, que circula nesta edição, mostra que a alta demográfica no Litoral foi de 25,8% nos 21 municípios desta região. O(foto), localidade mais populosa, cujo número de habitantes cresceu 51% em 12 anos, chegando a 63.594 habitantes, segundo o IBGE. É um número que aumenta nos finais de semana, e dispara nos meses do verão.



São Leopoldo x Novo Hamburgo

Outro dado interessante publicado no Mapa Econômico refere-se aos PIBs municipais. Embora Novo Hamburgo seja mais populoso, o vizinho São Leopoldo tem PIB ligeiramente maior, com importantes indústrias, além de parque tecnológico. É boa a disputa entre os "municípios alemães" do Vale do Sinos.

Uma nova fábrica de celulose

celulose da CMPC em Guaíba A produção atual de 2 milhões de toneladas depode fazer parecer que a ampliação da capacidade da fábrica não será grande com o investimento bilionário da empresa. Serão mais 350 mil toneladas/ano de capacidade, o que dará um total de 2,35 milhões/ano a partir de 2024. Entretanto, se lembrarmos que, até 2015, a tradicional fábrica de Guaíba produzia 450 mil toneladas/ano, veremos que a nova ampliação é quase o equivalente a uma nova fábrica de celulose no Rio Grande do Sul. Essas informações também estão no Mapa Econômico do RS encartado no JC de hoje. Vale a leitura.



O ventilador do seu Ernesto

Seu Ernesto Moser, proprietário do restaurante Dona Maria e do Chalé da Praça XV, ambos no Centro Histórico de Porto Alegre, tinha uma bronca especial com os ventiladores de teto comuns na época. Inclusive ele os tinha nos dois estabelecimentos. Certo dia, estávamos jogando conversa fora numa mesa do Dona Maria quando um garçom ligou os ventiladores. O austro-brasileiro olhou com uma leve irritação e sentenciou. - Esfriam a comida e esquentam o chope. De outra feita, alguém chegou na roda dizendo que um dos assíduos da mesa tinha se casado pela terceira vez. Seu Ernesto bate na mesa com o paliteiro. - A estupidez humana não tem limites!

A bolsa e a guerra

Os indicadores macro do Brasil estão bem apesar do déficit fiscal preocupante, então, em matéria de bolsa, os investidores estrangeiros seguem comprando. E um detalhe que não deve ser desprezado é que aqui não há guerras nem distúrbios como em capitais europeias.

A guerra e a ideologia

Apesar dos radicalismos da esquerda do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a economia vem tendo condução melhor do que o esperado. O capital gosta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogio geralmente acompanhado de "uma grata surpresa". Mas nos investimentos diretos, ainda há uma pendenga de assustar, a insegurança jurídica. O capital é covarde. Caso se sinta ameaçado, foge para onde é bem recebido.

Legado suíço

A Embaixada da Suíça no Brasil e o Consulado-geral da Suíça em São Paulo apresentaram no Memorial do RS a exposição "O legado suíço-brasileiro na Amazônia: arte, ciência e sustentabilidade", um projeto em parceria com o Museu Paraense Emilio Goeldi e a Associação Cultural e Artística Oswaldo Goeldi. A mostra continua até o dia 15 de janeiro.

Por sinal...

Quem esteve na apresentação, que contou com a presença do embaixador suíço no Brasil, Pietro Lazzeri, ficou surpreso com a quantidade de suíços proeminentes na história do Rio Grande do Sul, muitas vezes confundidos com alemães.

Miúdas

HÁ sinais inquietantes de patetice no ar. Muitos caixas não sabem somar nem 2 2 sem calculadora. PARECE que venceu a tese da chapa pura (semi-pura, porque pode ser com o PSOL) do PT à prefeitura da Capital. LIDERANÇAS históricas como Tarso Genro (PT) são a favor do pragmatismo na composição da chapa. ÚNICAS pessoas normais são aquelas que você não conhece bem (Alfred Adler, psicoterapeuta austríaco - 1970-1937). O DIABO é o maior Banco Central que existe. Nunca lhe faltará dinheiro.

Aquele abraço

Aos alegretenses e ao prefeito Márcio Amaral. Alegrete, baita chão, o quartel dos feitos pampeanos. O nome provém de "canteiro pequeno de flores". O começo foi no início do século XIX, na Conquista das Missões em 1801, quando Borges do Canto e Santos Pedroso conquistaram para a coroa portuguesa o território das Missões Jesuíticas, ao norte do Rio Ibicuí.

Sinais

Tudo indica que a Black Friday 2023 não foi o esperado pelos otimistas. Até o meio-dia de sexta-feira, as vendas do comércio eletrônico tinham caído 7%. Por mais desconto que deem, a falta de grana fala mais alto.

A mãe de todas as brigas