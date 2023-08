Capão da Canoa investirá R$ 31 milhões na duplicação da Paraguassú

Com investimento total de R$ 31 milhões e previsão de conclusão até 2024, a prefeitura de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, duplicará a avenida Paraguassú no trecho que liga a praia à vizinha Capão Novo. No sábado (12), o prefeito Amauri Magnus Germano (PTB) realizou o lançamento e a assinatura da ordem de início das obras.



A revitalização, reestruturação e duplicação inclui os trechos 1, 2 e 3 (veja abaixo). A obra será executada em três etapas, iniciando na avenida Brasil, no bairro Zona Norte, até a avenida das Garças, em Capão Novo.



De acordo com nota divulgada por Germano, a obra representa um grande avanço e desenvolvimento para o lado Norte da cidade, pois valorizará os comércios e as moradias.



“Estamos muito felizes de mais uma vez iniciar uma obra grandiosa como essa, com o apoio da Câmara de Vereadores, governo estadual, entidades do município e toda a nossa comunidade, pois o trabalho em conjunto é o que promove o crescimento da nossa cidade, sendo hoje o maior município do Litoral Norte e o sétimo com maior crescimento no Estado”, destacou.





Ordem de início dos trabalhos foi assinada no sábado (Foto: Prefeitura de Capão da Canoa/Divulgação/JC)

No início do mês, a Justiça Federal do Estado liberou as atividades da construção civil do município



A avenida Paraguassú é a principal ligação entre as praias para quem não quer circular pela Estrada do Mar. Ela conecta diversos balneários, como Rainha do Mar, Xangri-Lá, Atlântida e Capão da Canoa. Em 2021, inclusive, o Jornal do Comércio identificou a presença de 10 supermercados operando na via



No Instagram da prefeitura, há comentários com elogios e críticas sobre o investimento. "E vão indenizar todos comércios que estiverem no meio do projeto? Vão ter dinheiro? Apesar de ser uma obra muito boa para o desenvolvimento do município", questionou uma usuária.

Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura de Capão, "os contratos terão recursos próprios e oriundos de financiamento (FINISA)".

CONFIRA OS DETALHES DA OBRA:

Lote 01 - extensão de 2.320 metros no valor de R$ 14.513.222,01, prazo de execução de 12 meses.

Lote 02 - extensão de 2.460 metros no valor de R$ 14.769.499,84, prazo de execução de 12 meses.

Lote 03 - extensão de 683,37 metros no valor de R$ 2.843.898,31, prazo de execução de 08 meses.