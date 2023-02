Ponte pênsil em Torres rompe, e dezenas de pessoas caem no Rio Mampituba

Pelo menos seis pessoas estão desaparecidas desde a madrugada desta segunda-feira (20), quando dezenas de pessoas caíram nas águas do Rio Mampituba, que separa o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pelo litoral. O acidente aconteceu quando cabos da travessia sobre o rio entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC) se romperam.

Embora a estrutura tivesse capacidade para 20 pessoas, relatos dão conta de que o número era muito maior no momento do rompimento. O movimento seria por conta de uma festa de carnaval que estaria sendo realizada em solo catarinense. As vítimas estariam retornando a Torres quando a ponte desabou.

Bombeiros dos dois municípios e a brigada Militar atuam em conjunto no socorro às vítimas e na busca de desaparecidos. As equipes ainda buscam informações com pessoas resgatadas e parentes de possíveis vítimas. Mergulhadores e barcos estão mobilizados.