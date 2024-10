Fim de ano gera expectativa no comércio de Bento Gonçalves

O clima é de otimismo no comércio de Bento Gonçalves em relação aos negócios nesta reta final do ano. Em pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BG) entre os associados, 67,7% deles projetam aumento de vendas, com média de 15%, para o final de 2024. Neste universo, há empreendedores, especialmente nos setores de confecção e calçados, que projetam crescimento ainda maior, entre 20% a 30% em relação às vendas no mesmo período do ano passado.

Para dar conta desse aumento na movimentação nos estabelecimentos, um terço dos lojistas ouvidos apontam que pretendem contratar entre um e três funcionários temporários para o período. O primeiro grande ciclo de vendas neste período de final de ano será a Black Friday, no dia 29 de novembro. A data, como demonstra o levantamento, tem adesão entre os lojistas de Bento Gonçalves. Haverá promoções específicas de Black Friday em mais da metade das lojas consultadas pela pesquisa, número que também está relacionado com o aumento da presença digital dos estabelecimentos comerciais locais.

A pesquisa da CDL-BG observou que 87% dos lojistas consultados já utilizam aplicativos como o Whatsapp como uma ferramenta de vendas, e o retorno tem sido satisfatório. Em média, 10% das vendas já são garantidas por esta ferramenta, chegando, em alguns casos, também no setor de confecções, a 20% do volume de vendas.

A entidade afirmou que está trabalhando nas ações de fomento. A tradicional campanha 'Bento Natal Premiado' traz, em 2024, ações especificas para incentivar a população a fazer suas compras nos estabelecimentos da cidade. Uma delas é o sorteio de R$ 40 mil em vale-compras exclusivamente para quem faz seus negócios no comércio local. Até o final de dezembro, os lojistas participantes da ação distribuem os cupons para seus clientes, que podem concorrer aos prêmios, sorteados na véspera de Natal. Os vouchers somente podem ser debitados em estabelecimentos participantes da campanha.

Corroborando a onda positiva, o levantamento 'Panorama do Comércio', organizado pela Federação Varejista do RS, com os dados de julho, os mais recentes do estudo, mostra que o comércio é justamente o setor que lidera a retomada consistente da economia gaúcha no pós-cheias. Em todo o Estado, o crescimento acumulado do ano no comércio varejista chega a 7,7%. O aumento gradual da oferta de empregos segue o mesmo ritmo.