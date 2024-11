Economia de Caxias do Sul tem queda em setembro

Em setembro, a economia de Caxias do Sul apresentou desaceleração, registrando uma queda de 2,4% em relação ao mês anterior, conforme relatório da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Caxias), divulgado nesta semana. A retração foi puxada pelos setores da indústria e comércio, que recuaram 3,5% cada, enquanto o setor de serviços se manteve praticamente estável, com uma ligeira alta de 0,2%.

Na comparação anual, contudo, o cenário é positivo. O mês de setembro apresentou um crescimento de 8,3% em relação ao mesmo mês de 2023, impulsionado por um aumento expressivo de 15,1% no setor de serviços e 7,3% na indústria, embora o comércio tenha mostrado uma leve queda de 0,3%. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, a economia caxiense cresceu 7,3%, com destaque novamente para o setor de serviços, que avançou 14,8%.

"Esse declínio em setembro era esperado em razão de menos dias úteis, mas quando se compara com o ano passado, houve incremento, com números bem interessantes. A tendência é de permanecer um crescimento de 5%, ou um pouco acima, para fechamento da economia de Caxias do Sul em 2024, um número bastante robusto, expressivo e superior ao que temos visto no estado e no cenário nacional", analisa Tarciano Mélo Cardoso, diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias.

O mercado de trabalho formal da cidade também segue em recuperação, com a criação de 715 novas vagas em setembro. A indústria liderou a geração de empregos, respondendo por 501 vagas, seguida pelo comércio, com 259 postos de trabalho. No acumulado do ano, foram gerados mais de 7.400 empregos formais em Caxias do Sul.

No setor externo, o saldo da balança comercial de setembro aumentou 90,1% em relação a agosto, apesar de uma queda acumulada de 43,2% nos últimos 12 meses. Em 2024, as exportações de Caxias do Sul são lideradas por materiais de transporte, representando 43% do total, enquanto as importações são dominadas por máquinas e aparelhos, com 50%.