Festival de Cinema Italiano inicia em Caxias do Sul

A 19ª edição do Festival de Cinema Italiano abriu a programação na semana passada, em Caxias do Sul, dando início a um circuito de exibições de 32 filmes, entre eles 14 títulos inéditos, por 17 municípios gaúchos. O festival vai até o dia 8 de dezembro

A abertura contou com a apresentação do tenor Giovanni Marchezelli que entoou os hinos da Itállia e do Brasil. "É uma alegria extraordinária termos esse festival de cinema, um dos principais eventos culturais do Estado, com uma programação que, de forma inovadora, vem contemplando capital e interior, além de estimular o interesse pelo cinema, pela língua e pelas manifestações artísticas italianas", disse o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, durante a sessão inaugural, que exibiu o filme 'Romeo È Giulietta'.

Além de Caxias do Sul e da capital, Porto Alegre, estão sendo contemplados os municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha e Gramado. Na Região Central, Santa Maria, Ivorá, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Dona Francisca, São João do Polêsine, Silveira Martins e Restinga Sêca recebem a programação. Já no Norte, Erechim e Passo Fundo forma as cidades contempladas. Os locais de exibição podem ser conferidos no portal oficial do festival (festivalcinemaitaliano.com ), onde também estão disponíveis os filmes em streaming, para assisti-los em formato virtual.