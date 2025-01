Caxias do Sul teve redução no número de endividados

A cidade de Caxias do Sul encerrou o ano de 2024 com uma redução no número de pessoas inadimplentes. Segundo o levantamento trimestral da CDL Caxias, a cidade registrou, em dezembro, 137.588 consumidores com restrições financeiras no SPC Brasil, representando uma retração de 5,3% em comparação com o mesmo período de 2023. Em relação ao mês de novembro de 2024, houve estabilidade de 0,5%.

De acordo com o Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias, essa diminuição no ano é reflexo da suspensão temporária de registros de inadimplência, entre maio e junho do ano passado. A medida foi adotada pelo SPC Brasil, em conjunto com os bureaus de crédito de todo o país e a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), por conta da tragédia climática que atingiu o Estado do Rio Grande do Sul.

Em dezembro, o valor médio das dívidas ficou em R$ 5.449, sendo os homens os mais endividados. Quando comparadas as faixas etárias, pessoas entre 40 e 64 anos (42,1%) e de 25 a 39 anos (39,5%) são as que possuem maior número de pendências, enquanto que, entre 40 e 49 anos, são as que têm passivos mais altos de contas a pagar.

Ainda de acordo com o Cenário da Inadimplência da CDL Caxias, o número médio de dívidas é de duas por pessoa, enquanto a maioria dos entrevistados estão com as pendências há mais de um ano.

O estudo também revelou que os bancos são os principais credores, concentrando 64,6% das dívidas, seguidos pelas contas de água e luz (10,9%) e pelo comércio (10,4%).