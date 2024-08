Interior de Bento Gonçalves recebe nova ponte

Mais uma obra do projeto Unidos por Bento foi inaugurada no interior de Bento Gonçalves. A comunidade da Linha Zemith recebeu uma nova ponte sobre o Arroio Pedrinho, reestabelecendo uma conexão segura tanto com a Eulália Alta quanto com o bairro Vinhedos, além de ser uma importante estrutura para garantir o escoamento da produção agrícola, principalmente de uva.

A ponte, de 16 metros de comprimento e 5,20 metros de largura, foi projetada para que possa ficar submersa, não recebendo corrimões para evitar o represamento de matérias sólidas. A estrutura foi formatada em uma base sólida, entremeada com 13 tubos para a passagem d'água, sobreposta com uma laje maciça de 300 toneladas de aço e concreto.

A execução da obra reuniu o Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), que liderou o movimento de quase 20 entidades para angariar recursos a fim de reconstruir acessos no interior, a Associação das Empresas da Construção Civil da Região dos Vinhedos (Ascon Vinhedos) e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Região dos Vinhedos (AEARV), com apoio da prefeitura e da Sicredi Serrana. O presidente do CIC-BG, Carlos Lazzari, enalteceu a cooperação entre as entidades na viabilização das obras que, além de serem essenciais para a infraestrutura do interior, representam um reinício da normalidade para os moradores. "É mais uma obra que vai marcar a nossa história e que ficará para as próximas gerações. São muitas mãos envolvidas, pessoas físicas e jurídicas, fazendo uma grade roda do bem, para que continuemos o trabalho de tantas obras que ainda temos para entregar, oportunizando a reconstrução da vida das pessoas", disse Lazzari.