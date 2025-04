Economia de Santa Cruz do Sul espera R$ 26 milhões com 13º salário do INSS

13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a economia de Santa Cruz do Sul receberá um incremento superior a R$ 26 milhões. O dado foi apurado pela ferramenta de inteligência de gestão Observatório Econômico, utilizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), e acena com uma possibilidade de crescimento em vendas no varejo local, e leva em consideração os valores empenhados pelo Ministério da Previdência Social, para o município no ano de 2023. A partir do dia 24 de abril, com o pagamento antecipado da primeira parcela do abono de. O dado foi apurado pela ferramenta de inteligência de gestão Observatório Econômico, utilizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), e acena com uma possibilidade de crescimento em vendas no varejo local, e leva em consideração os valores empenhados pelo Ministério da Previdência Social, para o município no ano de 2023.

De acordo com a executiva do Sindilojas, Gicele de Arruda, o valor de R$ 25.907.106,53 é o total mensal injetado pelas 28.001 aposentadorias e pensões pagas pelo INSS aos segurados de Santa Cruz do Sul. "Este valor é muito importante, pois esses recursos geralmente ingressam de forma direta na economia do município, por meio do consumo de bens e serviços locais", ressalta Gicele, ao revelar que, anualmente, o valor que circula em aposentadorias e benefícios em Santa Cruz do Sul é de R$ 673,6 milhões.

O levantamento do Observatório Econômico do Sindilojas-VRP mostra que dos 28.001 aposentados e pensionistas do município de Santa Cruz do Sul, 15.442 foram aposentados por tempo de contribuição, enquanto 9.366 por idade e outros 3.193 por invalidez. Outro dado chama atenção: o rendimento médio dos beneficiários fica acima do valor do salário mínimo, alcançando a média de R$ 2.158.92.

De acordo com o INSS, a primeira parcela do abono de 13º salário de aposentados e pensionistas ocorrerá entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela deverá ser paga entre os dias 26 de maio e 6 de junho - ambas seguindo o calendário já estabelecido pelo governo para quitação das pensões e aposentadorias aos segurados.