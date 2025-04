Vendas de Páscoa no Vale do Rio Pardo devem repetir 2024

Lojistas de Santa Cruz do Sul, Vale do Sol, Vera Cruz e Venâncio Aires acreditam que os próximos dias devem ser favoráveis ao varejo local. Uma pesquisa com associados do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) revela que a maioria dos estabelecimentos participantes acredita que a data deve repetir o desempenho do ano passado, com possibilidade de crescimento de até 10%. O estudo ainda mostra que a maior parte das vendas deverá ocorrer de forma híbrida, nos meios físico e digital e que a preparação de equipes e promoções ainda são diferenciais do varejo regional.

De acordo com a executiva do Sindilojas-VRP, Gicele de Arruda, mesmo com a incerteza do mercado, alta das taxas de juros e inadimplência que também cresceu nos últimos meses, há um clima de otimismo por parte do varejo. "Acreditamos que o mês de abril deverá ser um pouco melhor para as vendas, de uma forma geral, pois há ainda o fator climático que ajuda a incentivar o consumo", projeta Gicele ao revelar que 61% dos entrevistados acredita na manutenção das vendas do ano passado.

Um dado importante destacado mostra ainda que o comércio híbrido - com vendas em lojas físicas e pela internet - é uma das grandes apostas dos comerciantes para a data. Conforme o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a Páscoa, tradicionalmente, movimenta o segmento de chocolates, bazares e supermercados, com um volume maior para a venda de doces e produtos relacionados à celebração da data, como pescados e outros itens alimentícios de supermercado. "A nossa pesquisa mostrou que, embora a grande maioria opte pelo produto, há espaço para a comercialização de artigos que, com a troca de estação, começam a ficar em evidência nas vitrines e no pensamento do consumidor", aponta.

Segundo o dirigente, o clima já mudou e a tendência de dias mais amenos e até frios, com o avanço do clima característico de outono e a proximidade com o inverno, devem aquecer as vendas nos setores de vestuário, calçados e acessórios, que também têm uma forte tendência para o consumo nesta época. "Há um segmento formado por itens de autocuidado, como perfumes, hidratantes e produtos direcionados para o cuidado com a pele que também se beneficia desta troca de estação. A chegada deste período anima o lojista que já está preparado para as novas estações", pontua.

Com a alta dos juros e do índice de inadimplência, que ainda pode ser motivado pelas enchentes de maio do ano passado, o Sindilojas-VRP acredita que o desempenho das vendas de Páscoa deverá ser controlado neste ano. "Com o percentual de 30,9%, registrado em fevereiro, precisamos ser cautelosos ao projetar vendas para o período", avalia Spode. Contudo, de acordo com o dirigente, a pesquisa regional feita com comerciantes mostra que o varejo acredita que a Páscoa deverá movimentar alguns setores, podendo até mesmo repetir o desempenho do ano passado, ou até mesmo com crescimento no volume de vendas.