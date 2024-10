Feira de sapatos e cervejas leva 40 mil pessoas à Fenac, em NH

Milhares de visitantes passaram pelos pavilhões da Fenac para aproveitar ofertas e lançamentos, conhecer novos expositores e conferir as últimas tendências de primavera/verão. A Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais encerraram nodomingo (13), em Novo Hamburgo.

Durante 11 dias, a feira reuniu 200 expositores, cerca de 500 marcas e um público que superou 40 mil pessoas. Após a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, os expositores da edição entendem que o momento é de celebrar as conquistas. Beatriz Pereira Lima, proprietária da Lavanda com Amor, participou pelo terceiro ano consecutivo, oferecendo produtos à base de lavanda, além de itens holísticos, como incensos e porta incenso, mandalas e travesseiros aromatizados. "É um nicho com vários produtos. E como eu também trabalho com incensos indianos importados, tenho um público que procura o estande porque não acha em outros lugares", explica a expositora.

Ela ressalta, no entanto, que seu carro-chefe são os cosméticos de lavanda, uma vez que a loja é de Morro Reuter, Capital Nacional da Lavanda. "Hoje, o meu cliente vem até a feira porque já comprou minha água floral na edição passada e quer de novo. Então, eles já sabem o que querem", aponta, defendendo que seu preço de fábrica é o que atrai muitos consumidores.

Para o diretor-presidente da Fenac, Márcio Jung, o primeiro evento realizado pela promotora após a enchente apresenta um mercado sensível ao que aconteceu, mas ainda assim, resiliente. "Considero uma edição de muito sucesso, apesar das condições que ainda estamos superando e, também, por ter sido realizada em meio a eleições municipais. Foi importante, ainda, podermos realizar uma celebração pelos 200 anos da imigração alemã, uma vez que a programação que teria acontecido em julho não ocorreu", considera.

Além da feira, diversos rótulos de cervejas artesanais, diferentes opções de food trucks e uma extensa programação musical foram as atrações do 18° Festival de Cervejas Artesanais, que ocorreu em paralelo à Loucura por Sapatos. O evento ofertou opções para todos os gostos, tanto em termos de bebida e gastronomia quanto em termos de música