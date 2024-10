Feira do Livro de Taquari tem início na quarta-feira

A Praça da Bandeira será espaço, a partir da quarta-feira (16), para a leitura, literatura e arte. Entre os dias 16 e 18 de outubro, ocorre a 8ª Feira do Livro de Taquari, tomando conta da rua coberta e da quadra esportiva da área de lazer do município. O tema deste ano é "Cultura que acolhe e valoriza".

A programação inicia pela manhã com a comercialização dos livros, contação de história pelos Vivandeiros da Alegria e apresentação de peças teatrais . A abertura oficial será à noite, às 19h30min, com a homenagem ao patrono, o poeta Juliano Schwarz. Após, haverá a palestra "A retomada do Turismo Gaúcho". O tema será abordado pelo professor, consultor e pesquisador no setor de turismo, Maguil Marsílio, e pelo produtor de conteúdo digital, influenciador e empreendedor, Elzinga, que ficou conhecido pelos vídeos veiculados em rede social sobre as peculiaridades dos municípios.

"Espero poder compartilhar tudo que aprendi e descobri nestes oito anos viajando pelo Rio Grande do Sul e poder dividir minha visão sobre como o turismo funciona, principalmente, em lugares pouco explorados pelas pessoas. Há muito mais para o gaúcho conhecer além dos destinos convencionais", salienta Elzinga. Na sexta-feira, as atrações ficam por conta das escolas da rede municipal.