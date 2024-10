Agas promove convenção no Litoral Norte do RS

Depois de reunir mais de 60 mil pessoas sob o tema "Superação" na Expoagas 2024, em agosto, a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) promoverá, nos dias 29 e 30 de outubro, seu tradicional encontro anual no Litoral Norte do Estado. Repaginada, a 60ª Convenção Regional de Supermercados ocupará pela primeira vez os três pavilhões do Centro de Eventos de Tramandaí (Rua Ernesto Nunes Bandeira, S/Nº), em uma área de exposição que congregará 160 fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para supermercados e outros setores do varejo - as inscrições para o público varejista são gratuitas.

Com uma extensa programação que promete debater a "transformação" do Litoral, incluindo palestra do ex-jogador Paulo César Tinga, seminários técnicos e um show da banda tradicionalista Tchê Guri, o evento deverá ser o maior já realizado pela entidade fora de Porto Alegre.

Para projetar a edição deste ano, com o dobro de expositores, a AGAS contou com o apoio da prefeitura de Tramandaí, que realizou reformas estruturais no Centro de Eventos e concluiu o pavilhão 3, destinado, na convenção, para apresentações culturais. De acordo com o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo, a ideia da entidade é promover negócios, estreitar relacionamentos, entreter o público e proporcionar qualificação e debates sobre o desenvolvimento da região. "Realizamos este encontro há 24 anos ininterruptamente no Litoral, apostando no potencial de crescimento desta região. Por isso, além dos negócios e das oportunidades para o setor varejista e a indústria, a feira terá outros segmentos em evidência", destaca Longo.

A estimativa da organização é de que 5 mil gestores e profissionais do varejo, representando mais de 650 empresas de 45 municípios, visitem a feira. O volume de negócios esperado é de R$ 25 milhões nos três dias.