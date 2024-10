Nova Petrópolis anuncia duas festividades até o final de 2024

Dois eventos tradicionais de Nova Petrópolis marcarão as últimas semanas de 2024, com programação gratuita e simultânea em diferentes espaços da cidade. A Magia do Natal ocorrerá de 25 de outubro a 5 de janeiro de 2025, com as atividades principais concentradas na Rua Coberta e na Praça das Flores. E em datas excepcionais, de 30 de novembro a 15 de dezembro, o Centro de Eventos recebe mais uma edição do Festival Sabores da Colônia. Nos dias em comum, os dois eventos terão programação combinada, permitindo que o público aproveite todas as atrações.

Os detalhes, com as novidades e as principais atrações dos dois eventos foram apresentados na manhã desta quarta-feira (9). O momento foi conduzido pelo prefeito Jorge Darlei Wolf e pelos secretários municipais de Turismo, Indústria e Comércio, Mayara Senna dos Reis, e de Agricultura e Meio Ambiente, Guilherme Rasche Lohmann, junto com lideranças das entidades parceiras do município. A Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis, entidade parceira para a realização da Magia do Natal, foi representada pelo vice-presidente do Comércio, Gerson Fábio Holz, e pela coordenadora de eventos Rebbie Hoffmann. O Sindicato dos Agricultores Trabalhadores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café, parceiro do Município para a realização do Festival Sabores da Colônia, se fez presente por meio do presidente Ari Arsênio Boelter e pela vice-presidente Mariana Caroline Marcon.

"Este é um momento da maior importância para os nossos eventos e para a nossa cidade, pois lá em maio, logo após as enchentes, nos vimos obrigados a decidir como ficaria o nosso calendário de eventos. Para nossa alegria e satisfação, pudemos fazer os ajustes necessários sem cancelar nenhum evento do ano de 2024", destaca o prefeito Jorge Darlei Wolf.

A Magia do Natal de Nova Petrópolis chega à sua quarta edição com 70 dias de programação, oferecendo atrações culturais, decoração temática, momentos religiosos, feira de Natal e diversas participações do Papai Noel na Rua Coberta.

O Festival Sabores da Colônia, que originalmente aconteceria em junho e julho, foi transferido em razão das enchentes do mês de maio. A programação no Centro de Eventos de Nova Petrópolis contempla os mais diversos produtos de agroindústrias, artesanato, gastronomia, cervejas artesanais, shows musicais, apresentações culturais, Pedal da Colônia, entre outros.