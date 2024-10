Festuris terá local exclusivo para divulgar destinos gaúchos em Gramado

Uma das principais feiras de turismo do Brasil, a Festuris vai emplacar a 34ª edição este ano em Gramado, na Serra. De 7 a 10 de novembro, empresas, municípios e o trade turístico em geral se instalará no Serra Park, com mais de 400 estandes e cerca de 50 destinos internacionais apresentando as novidades e estratégias para angariar novos turistas. A expectativa da organização é de superar os R$ 400 milhões em negócios da edição passada, realizada em 2023.

A grande novidade para esse ano é a criação de um espaço voltado ao Rio Grande do Sul. Desejo antigo da organização, o setor gaúcho no Festuris vai se consolidar pela primeira vez, muito em função do desastre climático que atingiu o Estado no mês de maio. No local, estarão os estandes dos municípios, além de um setor voltado ao governo estadual, para promoção de destinos estaduais.

Conforme Fernando Gusen e Cibele Marcon, jornalistas responsáveis pela comunicação do Festuris - ambos estiveram em visita ao Jornal Cidades - a consolidação de uma área exclusiva ao Rio Grande do Sul no evento pode alavancar novos negócios, ainda mais com a presença de representantes de outros países que também estarão no Serra Park para divulgar os destinos. "Vimos um grande esforço das cidades do interior para estarem em Gramado, em novembro. O Salão RS (como é chamado o espaço) estará repleto de propostas para a retomada do turismo no nosso estado", afirma Cibele.

Outro destaque para esse ano é a presença de um estande da Fraport junto ao Festuris. A presença da concessionária do Aeroporto Salgado Filho é saudada, uma vez que as operações no terminal gaúcho já terão sido retomadas - a volta ocorre na segunda-feira (21) - e poderá ser um trunfo importante para a volta de voos internacionais a partir de Porto Alegre.

Segundo Fernando, o Festuris tem se empenhado, cada vez mais, no turismo segmentado. A busca de turistas por viagens como na área de saúde, para procedimentos estéticos, além de destinos voltados ao público LGBTQIA tem se destacado e ampliado a participação de empresas e países. "A tendência de segmentação é cada vez maior, pelo entendimento desses destinos sobre o perfil do turista que os vista", explica.

A abertura está programada para ocorrer no dia 7 de novembro, às 19h30, no Palácio dos Festivais. A partir do dia 8 começam as palestras e encontros. A programação completa pode ser conferida no site do evento (festurisgramado.com).