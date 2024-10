Festival de Cultura e Gastronomia inicia em Gramado

Começa nesta quinta-feira (10) e vai até o dia 20 de outubro mais um Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, desta vez em um novo endereço, no Lago Joaquina Rita Bier. Realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Hortênsias (Abrasel) e promovido pela Gramadotur, este ano o festival terá como tema "É tempo de saborear nossas origens", valorizando as raízes da gastronomia na cidade.

As opções de comida de rua deste ano incluem massa, risoto, pizza, hambúrguer, comida oriental, pastel e waffle. Os pratos salgados custarão entre R$ 40 e R$ 50 e as sobremesas R$ 25. Além das estações de comida, o festival também terá um bar de drinks, bar de chope, cave de vinhos e opções de bebidas quentes e sem álcool. Outra atração do evento é o tour gastronômico que conta com a participação de alguns dos principais restaurantes da cidade.