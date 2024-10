Oktoberfest celebra o bicentenário alemão em duas cidades do RS

Ainda em clima de comemoração dos 200 da imigração alemã no Rio Grande do Sul, duas cidades gaúchas, que respiram a cultura germânica, entram em festa. Igrejinha, no Vale do Paranhana, e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, dão início a uma das festas mais tradicionais do povo germânico: a Oktoberfest.

Chopes, bandinhas, danças coletivas e vestimentas típicas são apenas algumas das heranças da cultura germânica que poderão ser vistas nessas duas festas, as maiores do Rio Grande do Sul e com representatividade nacional. A Oktoberfest que ocorre em vários municípios da região Sul do Brasil é considerado a maior festa alemã do Estado.

Em Igrejinha, a programação inicia nesta sexta-feira (11) e vai até o dia 20 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings. O espaço conta com 15 mil metros quadrados de área coberta. Na cidade, além do clima festivo pelo bicentenário, há um outro motivo para comemorar: a reconstrução do parque, que foi bastante prejudicado pela enchente de maio. Os prejuízos chegaram a R$ 1,5 milhão, e várias estruturas e itens, como decorações, foram perdidas, mas retomadas a tempo da festividade.

O festejo pretende reunir mais de 200 mil visitantes. E, nesta edição, a estrela da festa, o chope, tem a expectativa de ultrapassar o ápice de consumo. O recorde de consumo foi de 276 mil litros na edição de 2022.

O primeiro dia de festa iniciará com a Alvorada Festiva às 6h. O Parque da Oktoberfest abrirá às 19h e, às 19h30 acontecerá a Solenidade de Abertura da 35ª edição. Das 22 às 23 horas, a festa oferecerá um momento de Chopp em Dobro em todo parque.

A dupla sertaneja Jorge & Mateus subirá ao palco principal à meia-noite. A programação cultural itinerante da noite ficará por conta dos Jogos Germânicos, apresentações de Polonaise e competição de Chopp em Metro. Além disso, nos diferentes espaços do parque acontecerão apresentações musicais de diversos estilos.

Além disso, o evento oferecerá 73 atrações, totalizando 124 apresentações nos seis palcos, que reunirão diferentes estilos musicais ao redor do parque. Estão confirmados nomes nacionais com: Ana Castela, Thiaguinho, Hugo & Guilherme, Papas da Língua e Tenente Cascavel. Entre as bandas de baile confirmadas estão nomes como Brilha Som, Os Atuais, Rainha Musical, San Marino, Porto do Som, Flor da Serra e Banda 10, que irão se apresentar ao longo dos dias no palco principal do parque.

A Oktoberfest de Igrejinha é reconhecida como uma grande festa comunitária, justamente por ser realizada por mais de 3 mil voluntários da comunidade, o equivalente a 10% da população local. Além disso, a cada edição, o resultado financeiro da festa é revertido para melhorias na Saúde, Educação, Segurança e Cultura de Igrejinha e cidades vizinhas. Ao longo dos anos, já foram repassados mais de R$ 28 milhões para centenas de entidades e causas. A programação completa e os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

Em Santa Cruz do Sul, desfiles vão exaltar a cultura germânica

Ao todo, 12 carros alegóricos vão percorrer as ruas do município em três domingos do mês RODRIGO ASSMANN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Outro município que respira a Oktoberfest é Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A cidade já vive o festejo alemão, que iniciou nesta quinta-feira (10) e segue até o dia 27, sempre de quinta a domingo, no Parque da Oktoberfest, localizado no Centro da cidade. A temática da imigração alemã no Estado e no município será um dos principais destaques.

Ao todo serão seis palcos para apresentações musicais, danças, bailes típicos e shows nacionais, além de dois restaurantes típicos, café colonial e uma diversificada praça de alimentação, com lanches doces e salgados, além de 180 chopeiras espalhadas pelo parque.

No ano da celebração do bicentenário da cultura alemã no Rio Grande do Sul, em três domingos de outubro, a cidade de Santa Cruz do Sul terá o desfile de 12 carros alegóricos e cinco mil figurantes, que darão vida à travessia dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Dividida em três eixos em torno da temática "Esperança, Fé, Plantar e Colher", as tradicionais apresentações prometem celebrar a tradição em viagem no tempo.

Em 2024, Santa Cruz do Sul celebra também os 175 anos de imigração germânica na cidade. Entre os carros alegóricos que celebram a trajetória da imigração alemã no município, estão o carro das soberanas e o trem do progresso. Os desfiles começarão sempre às 10h30, saindo do cruzamento da Marechal Floriano com a rua Ramiro Barcelos e sendo finalizado no interior do Parque da Oktoberfest.