Centro obstétrico do hospital de Viamão reabre após três anos

Após três anos fechado, o Centro Obstétrico do Hospital de Viamão foi reaberto nesta semana. Um ato no prédio da instituição celebrou o retorno às atividades, com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, do prefeito de Viamão, Nilton Guimarães, e do presidente do Instituto Maria Schmidt (Imas), Walmiro Charão.

O serviço conta com repasses do programa Assistir, da Secretaria da Saúde (SES), no valor de R$ 400 mil mensais para o custeio. Atendendo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o centro obstétrico passa a ser referência na região e já deu início ao atendimento às 22h de quarta-feira. A expectativa é de realização de 130 partos por mês.

O Hospital de Viamão foi adquirido recentemente pelo município , que passou a gestão da instituição para o Imas. O local possui seis leitos de internação, quatro para pré-parto, uma sala de parto, quatro leitos pós-parto e uma sala para parto cirúrgico., que passou a gestão da instituição para o Imas.

Durante o ato, Arita destacou que foi possível reabrir o espaço por meio de boas parcerias. "Isto é uma demonstração de que Viamão está fazendo uma virada de página na história da saúde municipal", afirmou.

A diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes, ressaltou que, ao investir em atenção primária, o município atingiu indicadores de saúde que são exemplos para o Estado na área. "Por meio das parcerias, conseguimos nos unir e avançar", disse.