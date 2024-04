Prefeitura concretiza a compra do Hospital de Viamão

A prefeitura de Viamão confirmou a compra do hospital do município por R$ 24 milhões. O acordo foi realizado pelo prefeito de Viamão, Nilton Magalhães em reunião nesta quarta-feira (17), com a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), que aceitou a proposta. Na semana passada, a Câmara dos Vereadores autorizou a operação, que inclui a garantia do pagamento dos direitos dos atuais funcionários do Hospital Viamão numa futura rescisão de contrato.

Tanto a prefeitura quanto a atual gestora hospital preferiram não comentar sobre os próximos passos da negociação. A fundação teve, em novembro de 2023, o pedido de recuperação judicial aprovado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A entidade era responsável pela gerência, além da instituição de Viamão, também do Instituto de Cardiologia, Hospital de Alvorada, Hospital Parque Jeremias (Cachoeirinha), Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal e Hospital Regional de Santa Maria. Os recursos para pagamento das dívidas foram buscados através de um financiamento via Banrisul.

A casa de saúde de Viamão enfrenta diversos problemas, entre outros, como redução dos leitos de internação para adultos, baixa disponibilidade de leitos de internação pediátrica, redução de dois para um plantonista médico pediátrico e falta de manutenção nos equipamentos. Além disso, não há serviços de traumatologia e ortopedia e fechamento da maternidade para os pacientes sendo necessário o deslocamento aos hospitais de Alvorada e Porto Alegre.

O município da Região Metropolitana conta 20 unidades de postos de saúde de baixa complexidade, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de baixa e média complexidade e um único hospital de alta complexidade. Em média, o hospital atende três mil e quinhentos atendimentos por mês. Por sua vez, a UPA tem a estimativa de 12 a 13 mil pacientes atendidos mensalmente, segundo a prefeitura.

De acordo com a avaliação da prefeitura, os atendimentos que necessitam de um nível maior de complexidade é a principal dificuldade do município. Por isso, um único hospital é insuficiente para atender a demanda de 230 mil habitantes, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de Viamão. Um exemplo disso é que a UPA foi projetada para atender 350 pessoas dias e está atendendo mais de 500 pacientes diariamente.

a construção do Hospital Regional de Viamão e nesta semana a prefeitura confirmou a doação da área para a construção Por conta disso, além de assumir a gestão da atual casa da saúde do município, a prefeitura articula em parceria com o governo do Estado. O local contará com 506 leitos de alta e média complexidade, para atender Viamão, Região Metropolitana e o Litoral com o intuito de desafogar os hospitais de Porto Alegre. O início das obras está previsto para o segundo semestre de 2025,