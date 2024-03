PPP vai modelar construção de hospital em Viamão

A construção de um novo hospital regional em Viamão teve avanços. O governador Eduardo Leite assinou o contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para estruturar uma parceria público-privada (PPP) para construir e administrar um novo hospital público em Viamão. Trata-se da primeira PPP na área da saúde promovida pelo Executivo Estadual.

A PPP tem por objetivo erguer em Viamão uma unidade de saúde de média e alta complexidade que atenda a cerca de 500 leitos. A localização do hospital regional será próxima do atual hospital, em um terreno cedido pela prefeitura de Viamão, parceira no projeto. "Para nós, é uma honra ter Viamão como protagonista de um empreendimento único no Estado. O mais importante é mudar a saúde e a vida das pessoas. Viamão anda pra frente e a passos muito rápidos", reforçou o prefeito, Nilton Magalhães.

O período da PPP, que pode variar de 25 a 30 anos, o perfil dos pacientes atendidos pelo SUS e o investimento previsto por parte do Estado serão definidos ao longo da estruturação realizada pelo BID, que deve durar cerca de 10 meses.

Após a fase de estruturação, o governo promoverá consultas e audiências públicas sobre o projeto e lançará o edital. A última etapa é a realização de leilão para definir o parceiro privado que vai gerir e construir o novo hospital. "A parceria com a iniciativa privada contribui muito para a agilidade das obras e garante mais eficiência e menos burocracia na gestão. Nossa expectativa é que as obras dessa nova unidade tão aguardada na Região Metropolitana ocorram ainda no segundo semestre de 2025", disse o titular da Secretaria de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi.