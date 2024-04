Prefeito sanciona doação do terreno do Hospital de Viamão ao Estado

O prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, sancionou a Lei 5.409/2024, que autoriza a doação do terreno adquirido pela Prefeitura para o Governo do Estado, para a construção do Novo Hospital Regional em Viamão. No dia 22 de março, o governador do RS, Eduardo Leite, assinou o contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para estruturar uma parceria público-privada (PPP) para construir e administrar um novo hospital público em Viamão. Essa é a primeira PPP na área da saúde promovida pelo Executivo Estadual. O Novo Hospital Regional de Viamão terá 506 leitos, de alta e média complexidade, para atender ao município de Viamão e à Região Metropolitana. Terá um porte semelhante ao Hospital Divina Providência (540 leitos) e cerca de 200 leitos a mais que o Hospital Ernesto Dorneles (312 leitos).