Ginásio de São Leopoldo passa a abrigar duas farmácias públicas

Fechada desde o mês de maio por conta das enchentes, a Farmácia Municipal e a do Estado reabriram as portas no Ginásio Celso Morbach, espaço que era a referência antes da tragédia climática. O atendimento segue das 8h às 17 horas sem fechar ao meio-dia. O prefeito Ary Vanazzi vistoriou o local que é procurado diariamente por mais de 600 leopoldenses.

"Foi um sacrifício imenso devolver esses postos reestruturados. O próximo passo é levar a farmácia para os bairros. Nossa estratégia é descentralizar o serviço na medida que novas unidades estão sendo construídas", destacou.

O ponto de distribuição passou por nova reforma nos pisos, paredes e parte elétrica enquanto que a distribuição ocorria provisoriamente no Centro do Idoso nesse período. A farmácia marca a entrega de mais uma estrutura de saúde completamente destruída pela enchente que foi recuperada. Além delas, foram reinauguradas na cidade do Vale do Sinos as Unidades Básicas de Saúde da Paim, Santos Dumont, Materno Infantil, Padre Orestes e o Serviço de Atendimento Especializado (SAE).