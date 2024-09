Solenidade marca a entrega de 86 casas em Estrela

O governador Eduardo Leite entrega, nesta sexta-feira (27) 86 moradias provisórias no Loteamento Nova Morada e bairro Imigrantes, em Estrela, no Vale do Taquari. As residências serão destinadas para algumas das famílias atingidas pelas enchentes no município. As unidades mobiliadas foram construídas em parceria com o município, que entrou com o terreno, a terraplanagem, instalações elétricas e hidráulicas e o ajardinamento das moradias.

Além das habitações, cada unidade receberá uma casinha de cachorro para os pets. Com isso, também serão esvaziados e definitivamente fechados os abrigos municipais, que chegaram a operar em sete diferentes locais e abrigar até 1.2 mil atingidos.

A prefeitura de Estrela também falou sobre a ordem de início para a construção das primeiras 100 moradias definitivas e a abertura de licitação para contratação da empresa responsável pela construção de outras 512 unidades. Ao todo, estão planejados 1.090 novos lares definitivos, em terrenos já adquiridos pelo Governo Municipal e fora de áreas de inundação. O cadastramento das famílias está ocorrendo através do programa Meu Novo Lar.

No Loteamento Nova Morada serão 63 unidades entregues. Outras 23 estão no bairro Imigrantes, mas cujas famílias também poderão usufruir dos espaços já a partir desta sexta-feira. A medida visa justamente dar maior conforto e dignidade social ao longo do processo de construção das novas casas definitivas, já que estas famílias não poderão voltar para seus antigos lares, localizados em áreas alagáveis.

As unidades foram projetadas para abrigar famílias menores, mas já com estrutura suficiente para dar ânimo ao recomeço. Cada módulo, com 27 metros quadrados, é composto por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro e já contará com itens essenciais para estes espaços e a rotina (são mobiliadas, inclusive com armários, geladeira, fogão, vaso, pia, tanque, cama de casal, beliche e sofá cama), além de casa pet e tratamento de esgoto. Por dispensar construção no local, os módulos são ambientalmente favoráveis, pois não geram resíduos de obra e possibilitam uma economia de oito vezes menos água em comparação com métodos tradicionais.