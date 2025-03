Prefeitura de Taquara anuncia a construção de mais 35 casas

A prefeitura de Taquara anunciou nesta semana a construção de 35 novas unidades habitacionais no Bairro Empresa. O anúncio foi feito pela prefeita Sirlei Silveira, acompanhada pelo vice-prefeito, Delmar Backes, durante visita do secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, e o secretário Adjunto, Roger Vasconcellos.

Carlos Gomes explicou que a visita teve como objetivo conhecer in loco o terreno onde serão construídas as residências, fazendo uma análise do local, para que então seja feito o termo de cooperação que possibilitará que a prefeitura realize os serviços preliminares antes do início da obra.

"Logo em seguida, o Estado dará a ordem de início dos serviços e assim começar a trazer as casas para serem montadas aqui nesse terreno. Serão 35 unidades que irão acolher as famílias que precisam ser realocadas para uma casa segura e confortável", avalia o secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária.

Os imóveis, que serão construídos na rua Roberto Halmel, terão 44 metros quadrados de área total, divididos em dois dormitórios, sala/cozinha conjugadas, um banheiro e área de serviço externa. Ainda não há previsão de quando ficarão prontos.