Prefeitura de Novo Hamburgo conclui remoção de famílias no bairro Canudos

Os últimos dois acordos para a desocupação de imóveis na rua Elvira Maria da Conceição, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, foram assinados no fim da semana passada. Eles são necessários para o avanço do empreendimento que vai resultar em 900 unidades habitacionais destinadas a atingidos pela enchente de 2024.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) articulou os acordos com os moradores da área, em colaboração com as secretarias de Desenvolvimento Social e Habitação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Gestão, Governança e Desburocratização. A Defensoria Pública acompanhou todo o processo, que transcorreu com o objetivo de garantir que todos deixassem suas residências com segurança e dignidade.

Essas famílias foram alocadas para residências próximas aos seus endereços originais, mantendo o vínculo com a região. O valor dos aluguéis será subsidiado integralmente pela construtora responsável pelo empreendimento. Desta forma, os critérios não seguirão os definidos pelo Aluguel Social e não haverá custos para o município.

Outros imóveis deverão ser desocupados futuramente, conforme o empreendimento se aproximar da conclusão. Eles estão situados nas ruas Arno Adalberto Bohn e Adolfo Henrique Streb. No entanto, não há urgência nesse caso, pois esses acessos só serão necessários na fase final da construção das unidades habitacionais. As famílias já estão cientes sobre essa futura necessidade.