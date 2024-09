São Leopoldo aprova a construção de 1.485 moradias

A prefeitura de São Leopoldo aprovou oito propostas de construções de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 1.485 novas unidades habitacionais, que visam atender às famílias que perderam suas casas na enchente de maio de 2024. As empresas responsáveis pela construção receberam, nesta terça-feira (10), o Termo de Anuência, que dá a condição delas apresentarem seus projetos diretamente à Caixa Econômica Federal, que financiará as residências. O ato que aconteceu com a presença do prefeito Ary Vanazzi e do ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta.

As empresas foram selecionadas pelo Conselho Municipal de Habitação. Foram analisadas 11 propostas, e selecionadas aquelas que apresentavam mais condições de iniciarem de forma rápida as construções. Nas propostas há a execução de casas térreas, sobrados e apartamentos de condomínio fechado. Destas, 209 casas estão projetadas para construção no inovador sistema Steel Frame, que usa uma estrutura de aço leve que proporciona agilidade na construção e entrega para os moradores.

O ministro da Reconstrução informou que o processo das cidades se reerguerem no pós-enchente é amplo, mas que as demandas de habitação, de dar a garantia das casas, é fundamental para esta retomada. "Eu vi São Leopoldo como uma das cidades mais atingidas pela enchente, mas a que teve a maior capacidade de resposta imediata de recuperação vindo da prefeitura, e este ato mostra o comprometimento com a agilidade", destacou Paulo Pimenta.

Fazem parte do processo os empreendimentos: Jardim Vila Verde (76 unidades), Colina 1 (152) e Colina 2 (30), Paim (27), Moradas Ianduí (160), Residencial Imigrantes (112) e Residencial Sinos (160)

O secretário de Habitação, Álvaro Pedrotti, salientou a importância do ato e como a prefeitura tem trabalhado para dar agilidade neste processo de atender as famílias o quanto antes. "Acertamos com a Superintendência de Urbanismo uma dinâmica especial que agiliza essa aprovação e esperamos das empresas também essa mesma agilidade", destacou Pedrotti. Também faz parte do programa um acompanhamento técnico-social para atender as demandas dos moradores, tanto antes da construção das residências, como também depois da habitação do local, para facilitar e humanizar o processo.