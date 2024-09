Encantado confirma a construção de 579 novas moradias

A cidade de Encantado, no Vale do Taquari, vai construir 579 novas moradias para a população do município, atingido pela enchente ocorrida em setembro de 2023. O município foi o primeiro a apresentar a documentação necessária para acessar recursos viabilizando a construção das casas. De acordo com a prefeitura, dessas moradias, 180 serão construídas nos bairros Navegantes e São José. Encantado também foi contemplado com 35 casas do programa habitacional do Estado, a serem entregues no bairro Lambari.

A Defesa Civil Nacional aprovou a construção de 357 casas na cidade, que foi atingida por outros duas enchentes - a última delas, em maio - e aguardam parecer do Ministério das Cidades. Estão sendo construídas, ainda, cinco casas para moradores vítimas de deslizamentos no Distrito de Palmas, através de uma ação do Lions Clube.

Por meio da iniciativa privada, estão em fase final de construção duas casas na Linha Chiquinha. Essas moradias serão entregues nos próximos dias para duas famílias atingidas pelos desastres ambientais, que ocorreu em maio deste ano no Rio Grande do Sul. A prefeitura também informa que o município acabou de adquirir uma área para a construção de moradias. O local ainda será divulgado

Para abrigar as pessoas afetadas até que as novas moradias estejam prontas, o município investiu mais de R$ 1 milhão no programa Aluguel Social. O benefício foi concedido para 400 famílias da cidade, que recebem R$ 800,00 mensais para morar em um novo local.

Além disso, Encantado foi o primeiro município a receber os módulos habitacionais provisórios. Trinta deles já foram entregues pelo governo do Estado e mais 50 estão a caminho, para serem instalados nos próximos meses.

Segundo o Executivo municipal, o objetivo não é apenas reconstruir, mas fortalecer as infraestruturas. A prefeitura de Encantado, através do setor de engenharia, está com 32 obras garantidas. Entre elas, as reconstruções de pontes nas Linhas Auxiliadora, São Brás e Jacarezinho em direção a Linha Esconta.

Recentemente, a prefeitura confirmou o investimento em infraestrutura, com a destinação de mais de R$ 18 milhões obtidos junto ao governo federal para intervenções nas ruas Hélio Aurélio Moesch, no bairro Porto XV, e na região central, com o objetivo de melhorar a drenagem e prevenir novos alagamentos.

Em novembro de 2023 e entre o final de abril e início de maio de 2024, além das inundações, ocorreram diversos deslizamentos de encostas, o que agravou ainda mais a situação. Para enfrentar os impactos e prevenir novos eventos, o município informa que contratou geólogos para mapear as áreas e elaborar ações para reduzir os riscos e garantir a segurança aos residentes das proximidades dos pontos de deslizamento. Foram apresentados 25 laudos e o município já está monitorando cada um individualmente.

*contribuiu Osni Machado