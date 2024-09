Candidatos a prefeito em Arroio do Meio elencam propostas contra enchentes

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Como dito anteriormente, criar uma Defesa Civil autônoma é primordial para que as ações pertinentes à coordenadoria sejam potencializadas, visto que em nosso município, a coordenação de proteção e defesa civil sempre esteve correlata às atividades de uma ou outra secretaria, acumulando funções. Ademais, nos três maiores eventos climáticos que afetaram a cidade, houve a compra de um barco em 2022 que, somando-se os três eventos, salvou mais de 800 pessoas, sendo Arroio do Meio o município com o menor número de perda de vidas em decorrência das cheias. Para isso, a Defesa Civil precisa contar com o recebimento de informações precisas das estâncias superiores transmitir tanto ao empresariado quanto à população, a informação de possíveis eventos climáticos com a maior precisão possível.



Candidato Paulo Grassi (PT)

Nossa prioridade sempre diz respeito às pessoas. Vamos estruturar um Plano de Ação para o enfrentamento das calamidades: amparar as famílias atingidas, realizar treinamento da população, que precisa saber como agir nesses momentos, e da própria Defesa Civil. Nas enchentes, várias comunidades ficaram ilhadas, sem acesso à luz, água, sinal de internet. É preciso preparar o município, ter um sistema de alerta efetivo, equipamentos como botes, coletes, geradores de energia em locais em que as pessoas vão se concentrar, antenas por satélite, que permitam canais de comunicação. Edifícios também precisarão de autonomia em água e luz. É preciso divulgar as cotas de enchente nas placas de rua e estabelecer rotas de fuga, em especial com a construção de um anel viário interligando áreas não alagáveis do município.

É importante que a sociedade se organize e discuta os problemas que lhe são caros. Já se questionou o SUS e na pandemia vimos o quanto ele é importante para a saúde do país. Hoje, ninguém mais questiona a existência das mudanças climáticas. Vamos criar a Secretaria da Habitação para que sejam elencadas as prioridades no cadastro das famílias em áreas de risco e aderir a programas federais e estaduais de habitação em áreas urbanas e rurais. Vamos estabelecer parcerias com a iniciativa privada para potencializar os programas de habitação. Quanto à dragagem do rio Taquari, ela é importante, porém somente se houver um diagnóstico técnico, embasado cientificamente. Vamos criar cinturões verdes, prevendo a redistribuição de recursos para áreas de lazer nas novas concentrações de população que serão formadas.

Vamos retomar nossas conexões, restabelecendo as ligações, os acessos. É preciso ter ações planejadas para as necessidades e a segurança da população com a participação da comunidade e transparência. Entre outras medidas, na agricultura, por exemplo, é preciso haver a recuperação das lavouras, manutenção e articulação de programas de incentivo, com destaque para a agricultura familiar. Vamos estabelecer o ‘Aluguel Verde’, uma compensação financeira aos proprietários que conservarem as matas. Vamos instalar biodigestores para gerar energia e adubo, aperfeiçoar a coleta seletiva de resíduos. Mas há outras áreas de muita importância e medidas inovadoras e criativas para cada uma delas, como o Turismo, Esporte e Lazer, Educação e Cultura. Nosso Plano de Ação contempla as áreas competentes para que tudo aconteça de modo interligado e simultâneo.



Candidato Sidnei Eckert (MDB)

Candidato a prefeito por Arroio do Meio, Sidnei Eckert (MDB) ARQUIVO PESSOAL/CIDADES

Precisamos agir e ter atitude. Seu tiver a oportunidade de ser prefeito, ainda no mês de outubro vamos a Tapejara, Chapecó e outras cidades agradecer aos voluntários. Nosso destino será Blumenau, onde vamos conhecer o Plano de Contingência dessa cidade, que em 1983 sofreu com uma grande enchente, e trazer essa experiência para Arroio do Meio. E nos meses de novembro e dezembro, com nossa equipe técnica de transição de governo e com as lideranças do nosso município, elaborar o nosso Plano de Prevenção de desastres e enchentes, para no dia 1º de janeiro, Arroio do Meio estar preparado para salvar vidas, minimizar prejuízos financeiros e cada um de nós saber com organização e planejamento prévio o que fazer no momento de dificuldade.



Nossa cidade iniciou pelo rio e leva o nome do arroio que perpassa as comunidades. Logo, nossa história sempre esteve ligada às águas, que desde cedo nos ensinaram sobre força, flexibilidade e resiliência. Tudo precisa ser repensado. As soluções precisam ser construídas em conjunto com as esferas públicas, Universidade e comunidade. O primeiro passo é criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento, para estruturar um comitê de crise e um plano de contingência, que atendam às demandas emergenciais de forma ágil, organizada e sustentável, junto à revisão do Plano Diretor. Para isso, precisamos de uma Secretaria de Planejamento técnica, com equipe multidisciplinar qualificada, para pensar uma cidade do futuro, com tecnologia para preservar vidas.



Precisamos urgentemente organizar um mutirão de revitalização da cidade, com limpeza, pintura e sinalização das ruas, reconstrução das calçadas de passeio, recolhimento e destinação correta de entulhos, valorização do comércio, revitalização das áreas de lazer, recuperação ambiental. Empresários de Arroio do Meio, juntos, podemos superar os desafios que se apresentam e construir um futuro sustentável para nossa cidade. Ao integrar práticas ambientais responsáveis em nossas atividades econômicas, garantimos não apenas a sobrevivência, mas também a prosperidade de nossa comunidade.