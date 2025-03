Cruzeiro do Sul recebe do governo estadual mais 30 casas

Foram entregues, na semana passada, mais 30 casas temporárias para famílias atingidas pelas enchentes em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. As moradias estão localizadas no Novo Passo de Estrela, área de 16 hectares desapropriada pelo Estado para reassentar as famílias atingidas no Passo de Estrela, maior bairro da cidade e que foi fortemente atingido pela cheia. Outras 28 unidades haviam sido implantadas em setembro, ao lado do Esporte Clube Salão Quinze de Novembro, no bairro São Gabriel.

Com a entrega, o último dos dois abrigos mantidos no município foi desativado. A iniciativa faz parte do programa "A Casa É Sua - Calamidade", criado para promover a política habitacional de emergência e que atua em quatro frentes: construção de casas temporárias, construção de casas definitivas, desapropriação de terrenos para construção de parte das casas definitivas e doação de unidades por empresas privadas. Somente nessa modalidade do A Casa é Sua, o governo estadual investiu R$ 83,3 milhões em 625 habitações temporárias e R$ 58,7 milhões na construção de 422 residências definitivas em 11 municípios.

Até o momento, 500 casas temporárias já foram implantadas. Com a entrega desta quarta-feira, o número de unidades já em uso pelas famílias chega a 362: 40 em Arroio do Meio, 80 em Encantado, 58 em Cruzeiro do Sul; 86 em Estrela; 48 em Triunfo; 20 em Rio Pardo e 30 em São Jerônimo. As unidades de Canoas (58) e de Porto Alegre (80) aguardam apenas o processo de finalização da infraestrutura para serem entregues oficialmente. Mais 125 estão sendo contratadas e serão destinadas à Eldorado do Sul, cujo terreno está sendo preparado.

A secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, citou o trabalho conjunto para a reconstrução dos municípios atingidos pelas enchentes e suas dificuldades. "A maior dificuldade que temos nesse processo é encontrar terrenos seguros e, em Cruzeiro do Sul, nós conseguimos. Em parceria com a Secretaria de Habitação, trabalhamos e viabilizamos o orçamento necessário para a desapropriação da área", destacou.