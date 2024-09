Nova Petrópolis receberá ajuda do governo da República Tcheca

A Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB) foi contemplada com recursos do governo da República Tcheca para aquisição e instalação de equipamentos para estação meteorológica e inclinômetros - instrumento para medir inclinação e elevação do solo - no Distrito dos Boêmios, em Nova Petrópolis. O pedido foi apresentado pela entidade, por meio de um projeto, com a finalidade de prevenção para o enfrentamento de novos eventos climáticos extremos na região.

A República Tcheca, por meio da Embaixada Tcheca em Brasília, do Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo e do Consulado Honorário de Porto Alegre, fará investimentos na ordem de R$ 120 mil para concretização deste projeto, que será posteriormente entregue ao município e à Defesa Civil da cidade da Serra gaúcha.

De acordo com o presidente da ADIB, Guilherme Stopassola Thiele, a entidade viu a necessidade de contribuir efetivamente para evitar que a população enfrente situações extremas, como as registradas em maio deste ano pelos gaúchos e, especialmente, pelos moradores de Nova Petrópolis. "As comunidades que compõem o Distrito dos Boêmios foram fortemente atingidas, e com estes equipamentos será possível o diagnóstico e monitoramento de indicadores de riscos geológicos", ponderou Thiele.

O integrante da diretoria da ADIB, geólogo Peter Klaus Hillebrand, explicou que serão instalados oito sensores que determinarão parâmetros de movimentação de solo, bem como, uma central pluviométrica que acompanhará os índices de chuva. "Com a estação meteorológica e os inclinômetros será possível analisar as informações de forma automática, determinantes para emissão de situações de alerta ou remoção de pessoas", pontuou o geólogo.