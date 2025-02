Calor extremo pode ter causado mortes de peixes em São Leopoldo, diz Secretaria do Meio Ambiente

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Leopoldo (Semmam) verificou inúmeros peixes mortos no Rio dos Sinos, no trecho próximo à ponte de ferro, nesta quarta-feira (26). A secretária do Meio Ambiente, Cláudia Costa, destaca que este fato pode ser atribuído às condições de calor extremo e estiagem.

"Como é de conhecimento geral, os peixes dependem do oxigênio dissolvido na água para suas trocas gasosas e respiração, e a solubilidade do oxigênio diminui com o aumento da temperatura. Consequentemente, quanto maior a temperatura, menores são os índices de oxigênio dissolvido na água", explica. Este fenômeno já foi observado no passado em diversos recursos hídricos da região.

Outro fator apontado pela Semmam foi em consequência das águas da chuva do dia 25 de fevereiro, que levaram ao rio todo material poluente de ruas e galerias de drenagem, ocasionando uma carga excessiva de substâncias. O aumento da concentração de poluentes contribui diretamente para a redução dos níveis de oxigênio dissolvido.

A Semmam alerta ainda que neste contexto de calor e estiagem vale destacar e alertar a população sobre o consumo consciente de água.

A prefeitura segue em estado de alerta e monitoramento contínuo.