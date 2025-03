Relatório da Emater aponta perdas em lavouras e no gado por conta da estiagem na cidade de Erechim

O Conselho Municipal do Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar de Erechim, através dos conselheiros que representam diversas entidades, esteve reunido na manhã desta segunda-feira (17), no Salão Nobre da Prefeitura de Erechim, para avaliar a situação de produtividade afetada devido à estiagem. O secretário de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, abriu a reunião declarando a preocupação com os produtores que devem ter perdas na safra.

O chefe do Escritório Municipal da Emater, Adriano Szynkaruk, apresentou aos conselheiros um relatório técnico preliminar com fotos e estimativas de perdas em algumas culturas, como 35% nas lavouras de soja; 30% na produção leiteira; 50% da olericultura e 50% do feijão. Além das culturas afetadas, a Defesa Civil também tem dado suporte a produtores que registram falta de água para consumo dos animais.