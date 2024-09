Nova Petrópolis e Caxias do Sul voltam a ter ligação pelo Rio Caí

O turismo de Nova Petrópolis e região ganha um reforço a partir do feriado, com a inauguração da Ponte da Cooperação, sobre o Rio Caí. A abertura oficial da passagem ocorre às 15h de sexta-feira (20), restabelecendo uma ligação terrestre direta com Caxias do Sul junto à BR-116.

A ponte fica cerca de um quilômetro acima da antiga, que foi destruída pela enchente em maio. Portanto, o uso da nova estrutura aumenta o percurso normal da rodovia em cerca de dois quilômetros. A passagem tem caráter provisório e foi construída pelo Grupo Reconstruindo Conexões, com recursos oriundos de doações e apoio de máquinas das prefeituras de Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

A travessia ocorrerá 24 horas por dia, em pista simples, com trânsito alternado. Na BR-116, no trecho que liga o Vale do Caí ao Centro de Nova Petrópolis, o trânsito está liberado para veículos leves, que transitam em meia pista e são controlados por semáforos.

A obra seria feita pelo Dnit, que, em julho, confirmou a desistência. A decisão ocorreu após análises técnicas que confirmarem ser inviável a solução temporária prevista anteriormente, de instalação de uma ponte metálica emergencial. Uma ponte definitiva está em construção pela autarquia.