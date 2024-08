Ponte provisória sobre o Rio Caí, na BR-116, tem obras iniciadas

Dnit, que cancelou a construção da passagem, será executada pelas duas cidades, pelo consórcio Programa de Aceleração Pontes do Sul, formado pelas empresas JB Engenharia e pela Alsus Infra. A autarquia federal decidiu entregar os materiais A ponte provisória sobre o Rio Caí, na BR-116, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, na Serra gaúcha, estará concluída e com a passagem livre para veículos na segunda quinzena de setembro. A obra, que seria feita peloserá executada pelas duas cidades, pelo consórcio Programa de Aceleração Pontes do Sul, formado pelas empresas JB Engenharia e pela Alsus Infra., que já estavam no local, para os novos interessados.

A ponte contará com apenas uma via de acesso e capacidade de tráfego para todos os tipos de veículos, incluindo caminhões. E estará disponível em tempo integral.

A passagem será feita em galerias, a fim de oferecer celeridade. Dessa forma, serão dois módulos de galerias. O primeiro terá 36 metros da parte de Caxias do Sul. E o segundo módulo contará com 40 metros do lado em Nova Petrópolis. A via de acesso sobre o Rio Caí, em Vila Cristina, ficará a 200 metros distante da anterior que seria realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A compra de materiais iniciou na semana passada. Já as obras nas margens do Rio Caí começaram nesta segunda-feira (12). O valor de R$ 1,2 milhão será custeado pela iniciativa privada, por meio de uma campanha de arrecadação coordenada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Petrópolis. Até o sábado, conforme levantamento, já havia sido arrecadado R$ 192 mil.

A chave Pix para contribuir é [email protected]. As prefeituras das cidades auxiliaram com a disponibilização dos maquinários para a realização operações.

A passagem pelo local foi impactada pelas enchentes de maio, obrigando a implosão da ponte por conta de danos na estrutura da passagem na BR-116. A ligação era a principal entre as duas cidades e ajudava no escoamento da produção.

Para agravar a situação, a ponte de ferro da cidade de Feliz, que era a ligação mais próxima entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, foi fechada no dia 15 de julho por um período de 90 dias. Com isso, moradores, turistas e comerciantes são obrigados a fazer um trajeto de no mínimo de 100 quilômetros para o deslocamento.

O Programa de Aceleração Pontes do Sul também executa a construção de outras duas pontes: entre Cotiporã e Bento Gonçalves (sobre o Rio das Antas) e entre Cotiporã e Dois Lajeados. Ele surgiu em setembro de 2023, após a ponte entre Nova Roma do Sul e Farroupilha caiu. A ligação foi restabelecida pelo próprio consórcio, sem o uso de recursos públicos diretamente.