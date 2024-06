Ponte sobre o Rio Caí, na BR-116 entre Caxias e Nova Petrópolis, é implodida

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizou, na manhã desta quinta-feira (27) a implosão da ponte sobre o Rio Caí, no km 174 da BR-116, na divisa de Caxias do Sul e Nova Petrópolis, na Serra gaúcha. O trabalho faz parte da demolição da ponte, que se fez necessária após a estrutura colapsar no dia 12 de maio, em decorrência das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de maio. Desde então, o local está interditado totalmente para passagem de veículos e pedestres.

Nesta quinta-feira (27) já foi iniciada a remoção dos detritos oriundos da demolição. Na próxima semana, chegam os equipamentos e ferragens para execução das fundações para nova ponte, que serão iniciadas assim que o nível do rio baixar, possibilitando a realização dos trabalhos.

As obras emergenciais de construção da nova ponte sobre o Rio Caí têm investimento previsto de aproximadamente R$ 31 milhões. De acordo com o anteprojeto, a travessia deve ter 180 metros de extensão e largura de 13 metros. A ponte será cerca de um metro mais alta, já prevendo a última cheia. Importante destacar que estas características podem sofrer alterações no projeto final a ser desenvolvido pela empresa contratada.

A ordem do início dos serviços foi dada durante vistoria da comitiva do Ministério dos Transportes às rodovias da Serra gaúcha danificadas afetadas pelas condições climáticas adversas, no início do mês de junho. A obra tem prazo de execução de 480 dias e os serviços iniciam pela elaboração dos projetos de engenharia e demolição da estrutura antiga, já que a nova ponte será erguida no mesmo local.