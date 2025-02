Ibraoliva e Embrapa fecham acordo de cooperação para pesquisas em oliveiras

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) encaminhou um acordo de cooperação técnica para criação de um grupo de pesquisa em oliveiras que será liderado juntamente com o Pró-oliva e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A reunião ocorreu nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, na sede da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas (RS).

O presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, confirmou que o acordo busca uma cooperação técnica visando um fundo de pesquisas a ser capitaneado juntamente com a Embrapa e demais instituições que possam agregar força a esse movimento de pesquisa em oliveiras. "Tivemos também a entrega do convite oficial à Embrapa para a 13ª abertura da colheita da Oliva dia 7 de março em Cachoeira do Sul e informo que o convite foi prontamente aceito pelo chefe-Geral da Embrapa Clima Temperado, Waldyr Stumpf Júnior", destacou.

Fernandes acrescentou que, na abertura da colheita da oliva, haverá também a assinatura de um protocolo de intenções para buscar apoios institucionais e recursos financeiros para pesquisas juntamente com a Embrapa e Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Também participaram da reunião na sede da Embrapa Clima Temperado, a chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento, Rosane Martinazzo, o chefe adjunto de Transferência de Tecnologia, Leonardo Ferreira Dutra, e os pesquisadores Sérgio Renan Alves, Rogério Oliveira Jorge e Jair Costa Nachtigal.